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Уфа вошла в топ-10 лучших туристических направлений России
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Уфа вошла в топ-10 лучших туристических направлений России 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Одним из десяти интересных направлений для путешествий на родине россияне назвали башкирскую столицу. Популярный среди туристов сайт TripAdvisor проанализировал отзывы пользователей портала и вывел Уфу на девятое место в рейтинге.
Согласно отзывам путешественников, в башкирской столице первым делом следует посмотреть памятник Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и отобедать в ресторане «Щепка». Всего же туристы отметили в Уфе 254 развлечения.
Нахваливают туристы и Национальный музей РБ.
— Из всех музеев, что я посетил за те коротенькие два дня, что был в Уфе, этот музей стоит особняком. На двух огромных этажа раскинулось множество экспозиций, посвященных национальной культуре Башкортостана. Это и национальная одежда, и Великая Отечественная война, и восстание Емельяна Пугачева, и зал, посвященный легендарному Салавату Юлаеву, — написал две недели назад турист из Москвы. — Чтобы посмотреть все внимательно, нужно ходить часа три. Очень живой музей, понравился живой уголок на цокольном этаже, а также макеты пещер. Туристу сюда обязательно стоит прийти!
Бесспорным лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с его Спасом на крови, Эрмитажем и Петергофом. Туристы советуют посетить в Питере 3028 примечательных места.
Второе место занял Сочи с 511 местами для развлечений. Тройку лидеров замкнула Москва — путешественники расхвалили 4023 интересные достопримечательности.
Наш ближайший сосед — город Казань занял четвертую строчку рейтинга. Здесь отметили обязательными к посещению Мечеть Кул Шариф, Казанский Кремль и Собор апостолов Петра и Павла. Всего же в столице Татарстана, по мнению туристов, 518 достойных для просмотра мест.
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