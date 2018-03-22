Турпоток в РФ достиг исторического рекорда

Краснодарский край и Суммарный турпоток в РФ в 2017 году впервые превысил 81 млн человек. По словам экспертов, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации. Самыми популярными регионами стали Москва Санкт-Петербург . Основной объем обеспечили россияне, путешествующие по стране, однако въездной турпоток тоже увеличился. В этом году ожидается его дальнейший рост, в том числе за счет чемпионата мира по футболу.

Юрий Барзыкин. В 2017 году турпоездки по стране совершили более 81 млн человек. Речь и о россиянах, и об иностранцах. Это рекорд как минимум с 2010 года — суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний — на 85%, пишут "Известия" , ссылаясь на информацию пресс-службы Ростуризма .. В агентстве не смогли предоставить данных о числе туристов до 2010-го. Показатель 2017 года можно считать рекордным с момента распада СССР, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии

Большая часть путешественников — россияне, 69,7% от всех отдыхающих в прошлом году, рассказали в Ростуризме. Внутренний турпоток составил 56,5 млн человек. Иностранных путешественников меньше — 24,5 млн Въездной турпоток в последние годы растет медленно, но стабильно.

Чаще всего и российские, и иностранные путешественники в прошлом году посещали Москву (21,5 млн туристов в 2017 году), Краснодарский край (16 млн), Санкт-Петербург (7,5 млн), Крым (5,4 млн), Татарстан (3,1 млн).

У иностранцев, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, большой интерес в 2017 году вызывали города Золотого кольца России.

Турпоток возрос и в регионах, ранее не отличавшихся популярностью у путешественников, — Чечне Адыгее . Этому способствовала реализация федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», считают чиновники.

Рост турпотока увеличил вклад отрасли в российский ВВП с 1,5% в 2014 году до 3,4% в 2017-м, добавил эксперт.