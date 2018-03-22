В алтайском туркластере завершили строительство линии электропередачи

Торжественное открытие подстанции и линии электропередачи состоялось 15 марта. Правда, в эксплуатацию новые энергообъекты еще не ввели — нужны разрешительные документы Ростехнадзора . В компании, строившей ЛЭП, надеются, что на это уйдет не больше двух месяцев, и к началу активного строительного сезона, в мае-июне, начнется подача электроэнергии.

— У нас уже более 35 заявок на строительство объектов в «Белокурихе-2», — отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Мещеряков . — Отдельные туристические объекты уже действуют — это музейно-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», скульп-турные группы, лыжно-биатлонный комплекс, возводится горнолыжный комплекс на Мишиной горе.

Сейчас на территории кластера есть шесть туробъектов. Нынешним летом якорный инвестор проекта планирует открыть уже построенный ресторан. А к концу года будет сдано в эксплуатацию два гостиничных комплекса. К тому времени на площадке «Белокурихи-2» должны заработать все инженерные сети.

— Строительство газопровода, а также сетей водоотведения и канализования запланировано завершить в первом полугодии 2018-го, — пояснил корреспонденту «РГ» начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров . — Но с учетом времени, необходимого на пуско-наладочные работы, получить разрешительные документы и ввести инженерные сети в эксплуатацию мы сможем к концу нынешнего года.

Напомним, что строительство транспортной и инженерной инфраструктур «Белокурихи-2» осуществляется на средства федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы», в которую проект туристического субкластера был включен в 2013-м.

Три года назад к площадке нового курорта подвели автодорогу, потратив около одного миллиарда рублей средств из федерального и регионального бюджетов. А с 2016-го в субкластере прокладывают инженерные коммуникации — сети газо-, энерго-, водоснабжения и канализования. На всю инженерную инфраструктуру по федеральной программе выделено более 900 миллионов рублей: свыше 200 миллионов — на газопровод, почти 400 миллионов — на сети водоснабжения и канализации и 317 миллионов рублей — на ЛЭП с подстанцией.

Региональные власти рассчитывают продолжить инфраструктурное обустройство «второй Белокурихи » с принятием новой федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма. «Мы подготовили проекты строительства двух автомобильных дорог до горы Мишиной и горы Глухариной на площадке будущего курорта. Будем подавать заявки на финансирование этих объектов по новой программе, которая начнет действовать с 2019 года», — пояснил зампред правительства Алтайского края Николай Чиняков

— Все участники проекта с нетерпением ждали подведения сетей электроснабжения к площадке туркластера, — комментирует ситуацию руководитель компании-якорного инвестора «Белокурихи-2» Константин Ежов. — Это станет импульсом для активной застройки курорта. Надеемся, что до конца 2018 года будет завершен подвод и остальных коммуникаций — системы водоснабжения, водоотведения и газопровод. Конечно, мы понимаем, что подключение к ним станет возможно после строительства внутренних сетей в туркластере.

По словам Константина Ежова, сейчас в проекте «Белокуриха-2» участвуют десять инвесторов из разных регионов Сибири. Еще несколько заявок от желающих находится на рассмотрении в правительстве Алтайского края. Только в прошлом году, по данным администрации города Белокурихи, частные инвесторы вложили в строительство кластерных объектов около 410 миллионов рублей. В целом же с начала реализации проекта объем частных инвестиций, по оценке экспертов, превысил два миллиарда рублей.

Инвесторы нового курорта настроены решительно и обещают в течение ближайших пяти лет застроить территорию «Белокурихи-2» туристическими и санаторными объектами. С учетом высокого спроса на отдых в действующей Белокурихе пуск второй очереди позволит увеличить туристический поток в курортную зону.

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