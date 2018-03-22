В Хойане за ограбление иностранцев арестованы вьетнамские подростки

Одной из жертв стал турист из Японии ранее в этом месяце. Он ехал на велосипеде и у него похитили сумку

Полиция в центральном курортном городе Хойан арестовала двух молодых людей, обвиняемых в совершении серии ограблений в городе, который всегда считался тихим и спокойным.

Duong Chien Thang, 19 лет, и Nguyen Khanh Huy, 18 лет, являются главными подозреваемыми в совершении по крайней мере шести ограблений туристов в Хойане в этом месяце, говорится в полицейском отчете.

Они признались в нескольких кражах сумок, в том числе и у туриста из Японии, у которого там лежал iPhone и почти 100 долларов наличными.

Уличная преступность в Хойане — редкость. Город известен как один из самых мирных городов во Вьетнаме

Некогда шумный торговый порт привлекает туристов живописными деревянными домами, пагодами, уличными закусочными и сотнями ателье.

Туристический форум, проведенный американским журналом USA Today два года назад, описал Хойан назад как одно из 10 самых красивых мест в Юго-Восточной Азии, место, где можно найти «спокойствие и вечность».

Город, где в центре запрещено ездить на мотоциклах и автомобилях, в 2017 году посетили 3,22 млн туристов, что на 22 процента больше, чем в предыдущем году, в том числе 1,78 млн иностранцев.

Источник: vnexpress.net