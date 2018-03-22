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Российские туроператоры отмечают растущий спрос на речные круизы летом 2018 г.
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Российские туроператоры отмечают растущий спрос на речные круизы летом 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Российские туроператоры отмечают растущий спрос на речные круизы по стране летом 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры отмечают высокий спрос на речные круизы в наступающем летнем сезоне. Туры на 2018 г. начали продаваться раньше, чем в предыдущем году. В отличие от прошлого года, в январе 2017 г. туристы активно бронировали речные круизы, «постпраздничного» снижения активности запросов не наблюдалось. Глубина продаж в этом году выросла, на некоторых теплоходах забронированы уже до 80% кают», — рассказали в ассоциации.
Отмечается также, что в 2018 г. меняется география популярных круизов. В топе продаж туроператоров на эту навигацию по-прежнему круизы Москва-Санкт-Петербург, растет спрос на круизы по Оке, на Соловецкие острова, а также на весь сегмент круизов класса «люкс».
«Растет спрос на круизы с посещением Казани и ближайших городов, Чувашии. Были построены причалы в Свияжске, Булгаре. Сами города активно меняются, все это привлекло сюда большой поток туристов», — рассказала замдиректора круизного туроператора «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
В компании «Мостурфлот» также сообщают о незначительном снижении спроса иностранцев на круизы в июне и июле (когда будут проводиться матчи ЧМ-2018).
В АТОР также отметили, что совместить круиз с просмотром матчей у туристов, скорее всего, не получится.
«Во избежание проблем с наземным обслуживанием, туроператоры строили программы так, чтобы не заходить в порты городов во время проведения в них матчей. Если такое совпадение все же произойдет, есть возможность использовать для туристов другие причалы», — пояснили в ассоциации.
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