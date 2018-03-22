Российские туроператоры отмечают растущий спрос на речные круизы летом 2018 г.

Российские туроператоры отмечают растущий спрос на речные круизы по стране летом 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры отмечают высокий спрос на речные круизы в наступающем летнем сезоне. Туры на 2018 г. начали продаваться раньше, чем в предыдущем году. В отличие от прошлого года, в январе 2017 г. туристы активно бронировали речные круизы, «постпраздничного» снижения активности запросов не наблюдалось. Глубина продаж в этом году выросла, на некоторых теплоходах забронированы уже до 80% кают», — рассказали в ассоциации.

Отмечается также, что в 2018 г. меняется география популярных круизов. В топе продаж туроператоров на эту навигацию по-прежнему круизы Москва-Санкт-Петербург, растет спрос на круизы по Оке, на Соловецкие острова, а также на весь сегмент круизов класса «люкс».

«Растет спрос на круизы с посещением Казани и ближайших городов, Чувашии . Были построены причалы в Свияжске, Булгаре. Сами города активно меняются, все это привлекло сюда большой поток туристов», — рассказала замдиректора круизного туроператора «Мостурфлот» Светлана Гончарова

В компании «Мостурфлот» также сообщают о незначительном снижении спроса иностранцев на круизы в июне и июле (когда будут проводиться матчи ЧМ-2018).

В АТОР также отметили, что совместить круиз с просмотром матчей у туристов, скорее всего, не получится.

«Во избежание проблем с наземным обслуживанием, туроператоры строили программы так, чтобы не заходить в порты городов во время проведения в них матчей. Если такое совпадение все же произойдет, есть возможность использовать для туристов другие причалы», — пояснили в ассоциации.