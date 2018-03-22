Обзор прессы: Москва погрузится во тьму 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 22 марта.
Больше тысячи памятников культурного наследия отреставрированы в российской столице за последние семь лет. Об этом сегодня пишет «Вечерняя Москва». И сейчас, по информации газеты, под угрозой разрушения всего 6% исторических зданий.
В России могут начать маркировать продукты питания по системе «светофор», где цвет будет указывать на степень их вредности. Около 80% россиян считают, что это приведет к подделкам этикеток. Такие цифры со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит газета «Аргументы и факты». При этом 16% опрошенных уверены, что новые правила дадут производителям стимул снизить содержание вредных веществ, чтобы их продукты помечали зеленым цветом.
Россия стала привлекательнее для туристов. Как тех, кто путешествует внутри страны, так и тех, кто приезжает из-за рубежа. В прошлом году их число превысило 80 миллионов, сообщают «Известия». Большинство из них россияне. Но и иностранных гостей стало заметно больше. А в этом году благодаря чемпионату мира по футболу их количество может установить новый рекорд. Самые популярные у туристов регионы — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Москва во тьме. Две тысячи зданий в российской столице в эту субботу выключат подсветку в ходе Часа Земли. Об этом пишет «Российская газета». Впервые Москва присоединилась к этой международной акции в 2009 году. Фонд дикой природы в знак неравнодушия к будущему планеты призывает всех на один час выключить свет и бытовые электроприборы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM