Обзор прессы: Москва погрузится во тьму

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 22 марта.

Больше тысячи памятников культурного наследия отреставрированы в российской столице за последние семь лет. Об этом сегодня пишет «Вечерняя Москва». И сейчас, по информации газеты, под угрозой разрушения всего 6% исторических зданий.

Россия стала привлекательнее для туристов. Как тех, кто путешествует внутри страны, так и тех, кто приезжает из-за рубежа. В прошлом году их число превысило 80 миллионов, сообщают «Известия» . Большинство из них россияне. Но и иностранных гостей стало заметно больше. А в этом году благодаря чемпионату мира по футболу их количество может установить новый рекорд. Самые популярные у туристов регионы — Москва, Санкт-Петербург Краснодарский край . Москва во тьме. Две тысячи зданий в российской столице в эту субботу выключат подсветку в ходе Часа Земли. Об этом пишет « Российская газета ». Впервые Москва присоединилась к этой международной акции в 2009 году. Фонд дикой природы в знак неравнодушия к будущему планеты призывает всех на один час выключить свет и бытовые электроприборы.

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