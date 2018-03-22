Ещё
Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Рыбинск запустят 1 апреля с автостанции «ВДНХ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Рыбинск запустят 1 апреля с автостанции «ВДНХ» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Ежедневный автобусный рейс Москва-Рыбинск будет запущен с автостанции «ВДНХ» 1 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Экспресс-Кар» сообщает об открытии с 1 апреля 2018 г. рейса по маршруту Москва-Рыбинск. Рейс отправляется из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:15», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит 1 тыс. руб., а для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты из аэропорта Внуково Пассажиропоток аэропорта Домодедово в январе-феврале составил 3,84 млн человек Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 1 млн человек с начала года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва111
В РФ могут повысить подоходный налог556
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке146
Панин с огромным долгом сбежал из России109
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД124
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение