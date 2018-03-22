Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Рыбинск запустят 1 апреля с автостанции «ВДНХ»

Ежедневный автобусный рейс Москва-Рыбинск будет запущен с автостанции «ВДНХ» 1 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «Экспресс-Кар» сообщает об открытии с 1 апреля 2018 г. рейса по маршруту Москва-Рыбинск. Рейс отправляется из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:15», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит 1 тыс. руб., а для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб.