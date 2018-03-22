В России зафиксировали рекордный турпоток

Ростуризме заявили, что в 2017 году турпоездки по России совершили более 81 млн человек — и россиян, и иностранцев. Об этом пишет газета «Известия»

Краснодарский край и Санкт-Петербург. По данным издания, внутренний турпоток составил 56,5 млн человек. Иностранных путешественников в Россию въехало 24,5 млн Как отмечается, самыми популярными регионами стали Москва

При этом показатель 2017 года — рекордный как минимум с 2010 года: суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний — на 85%.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, какие места в России наиболее популярны у иностранных туристов.