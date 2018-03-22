Ещё
В России зафиксировали рекордный турпоток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России зафиксировали рекордный турпоток 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sergey Kovalev/Globallookpress.com
В Ростуризме заявили, что в 2017 году турпоездки по России совершили более 81 млн человек — и россиян, и иностранцев. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, внутренний турпоток составил 56,5 млн человек. Иностранных путешественников в Россию въехало 24,5 млн  Как отмечается, самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
При этом показатель 2017 года — рекордный как минимум с 2010 года: суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний — на 85%.
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, какие места в России наиболее популярны у иностранных туристов.
Газета.Ru: последние новости
Две тысячи бельгийских туристов планируют посетить Калининград во время ЧМ-2018 "Азур Эйр" подала заявку на перевод своих самолетов в госреестр воздушных судов Еврокомиссия решила изменить визовую политику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке109
В РФ хотят повысить подоходный налог60
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД106
Песков резко ответил на нападки по делу Скрипаля8
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение