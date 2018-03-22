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Турпоток в России побил исторический рекорд
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Турпоток в России побил исторический рекорд 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
В Ростуризме заявили о рекордном росте туристического потока в России в 2017-м году.
В 2017-м году в России был зафиксирован рекордный рост туристического потока. Об этом заявили в Федеральном агентстве по туризму, сообщают «Известия».
По данным Ростуризма, за прошедший год туристические поездки по территории страны совершил 81 миллион человек. В это число входят как граждане Российской Федерации, так и иностранные путешественники. Иностранные туристы за отчетный период посетили Россию в количестве 24,5 миллионов человек.
Самыми популярными туристическими направлениями в стране стали Краснодарский край, Крым и Татарстан, а также столицы — Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, иностранцы много внимания уделили Золотому кольцу России.
По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров Дмитрия Горина, бизнес смог переориентироваться после изменений валютного курса в 2014 и стал предлагать российскому потребителю интересные варианты внутренних туристических поездок. Это сыграло свою роль в росте турпотока.
«Развивается система «всё включено». Если еще несколько лет назад пакетных туров по России было 10% от общего числа, то за последние годы их доля увеличилась до 20%», — отметил Горин.
Показатель завершившегося года стал рекордным как минимум с 2010 года. За это время суммарный туристический поток в России вырос на 20%, внутренний — на 85%. Положительная динамика ожидается и в текущем году, особенно с учетом ЧМ-2018 в РФ.
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