В России зафиксирован рекордный турпоток

Более 80 млн человек в 2017 году совершили туристические поездки по России . В их числе как граждане страны, так и иностранные туристы, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Ростуризма

Едем в отпуск

Краснодарский край и Санкт-Петербург. И экономим на нем } Внутренний туристический поток составил 56,5 млн человек. При этом в страну въехало 24,5 млн иностранцев. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются Москва

Стоит отметить, что с 2010 года туристический поток вырос на 20% в целом, а внутренний — на 85%. Эксперты отмечают, что это рекордный показатель за всю историю страны. В этом году специалисты также прогнозируют рост турпотока, в том числе и за счет чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что туристы из США устремились в Россию. За девять месяцев 2017 года в страну прибыло на 25% больше гостей из Нового света, чем за аналогичный период 2016-го.

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