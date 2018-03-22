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В России зафиксирован рекордный турпоток
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В России зафиксирован рекордный турпоток 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Более 80 млн человек в 2017 году совершили туристические поездки по России. В их числе как граждане страны, так и иностранные туристы, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Ростуризма.
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И экономим на нем } Внутренний туристический поток составил 56,5 млн человек. При этом в страну въехало 24,5 млн иностранцев. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что с 2010 года туристический поток вырос на 20% в целом, а внутренний — на 85%. Эксперты отмечают, что это рекордный показатель за всю историю страны. В этом году специалисты также прогнозируют рост турпотока, в том числе и за счет чемпионата мира по футболу.
Ранее сообщалось, что туристы из США устремились в Россию. За девять месяцев 2017 года в страну прибыло на 25% больше гостей из Нового света, чем за аналогичный период 2016-го.
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