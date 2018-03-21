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Устаревшие ГОСТы на гостиницы будут пересмотрены
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Устаревшие ГОСТы на гостиницы будут пересмотрены 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Свою работу новая структура начала с создания словаря профессиональных терминов — чтобы не было путаницы, что именно собой представляют кластерный подход, классификация гостиниц и так далее.
По мнению разработчиков, единый глоссарий даст возможность полноценно участвовать в развитии туризма всем, кто имеет к нему отношение.
Экстремальному туризму дадут четкое определение, чтобы в него не входили, как сейчас, прогулки детских групп на природе
По оценкам Росстандарта, это 54 смежные отрасли. «Из-за того, что у чиновников, отелей, ресторанов, транспортных компаний и турфирм разное представление о том, что входит в понятие гостеприимства, возникает недопонимание, которое затрудняет работу», — говорит глава нового комитета, вице-президент общественной организации «ОПОРА России» Алексей Кожевников.
Собеседник «РГ» пояснил, что в словарь войдут все используемые термины. В том числе будет дано четкое определение понятиям, которые сегодня размыты. Например, что есть активный туризм. В последнее время, по мнению Кожевникова, сложилось явное недопонимание, где проходит грань между рядовым походом в горы и настоящим экстримом.
Во вторую категорию начали даже относить выходы на природу детских групп. А это уже прямая угроза детскому туризму как таковому.
Также в комитете надеются разрешить давний спор по поводу методики подсчета турпотоков. Особенно в части перемещений внутри страны.
"История учета внутренних российских турпотоков вообще весьма загадочна. Например, статистика за 2017 год говорит о том, что Суздаль посетили 1,7 миллиона туристов. Если разделить эту цифру на количество дней в году, мы получим, что ежедневно сюда должно приезжать 4,6 тысячи гостей. Для города с населением 10 тысяч человек это весьма серьезные цифры. Впрочем, исходя из своего опыта, могу сказать, что ни разу не видел в Суздале такого количества туристов, даже на крупных фестивалях. Тогда откуда такие данные?" — продолжает Алексей Кожевников, добавляя, что чаще всего региональная статистика кардинально отличается от данных местных отельеров.
В отдельных регионах средняя загрузка гостиниц по году не превышает 20-25 процентов.
По словам Кожевникова, к середине апреля должны появиться приблизительные очертания новой методики подсчета турпотоков, которая уже не должна вызывать вопросов.
Он пояснил, что в качестве ориентира планируется взять показатели по загрузке отелей, данные перевозчиков и турфирм. Также комитет планирует пересмотреть некоторые устаревшие ГОСТы, в частности по гостиницам.
Последний пункт вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов считает необходимостью. По его мнению, на примере истории с завышением цен к Чемпионату мира по футболу 2018 года хорошо видно, что отельеры и власть по-разному трактуют отраслевое законодательство.
Например, уверен Прасов, нет ничего незаконного в том, что отели включают в цену за номер завтрак. Этот момент, по его мнению, никак специально не отрегулирован.
Похожая ситуация и с системой классификации номеров. Как пояснил представитель ФРиО, даже всемирно известные гостиничные бренды могут заработать штраф от контролирующих органов из-за того, что их внутренняя классификация не совпадает с той, что принята в нашей стране.
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