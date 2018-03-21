Минкавказ: стратегия развития туризма в СКФО дорабатывается с учетом мировых тенденций

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе на период до 2035 года дорабатывается с учетом мировых тенденций и современного состояния отрасли, сообщает в среду пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания в ведомстве.

Как ранее сообщалось, Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"По итогам обсуждения стратегии министр [по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов ] поручил доработать ряд положений документа с учетом мировых тенденций и современного состояния отрасли", — говорится в сообщении.

Поясняется, что к разработке стратегии привлечены все заинтересованные стороны: федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители отраслевых организаций и эксперты, специалисты Финансового университета при правительстве РФ

Для определения якорных туристских дестинаций — наиболее обеспеченных инфраструктурой и привлекательных для туристов территорий — провели региональный мониторинг объектов туриндустрии регионов СКФО, а также организовали экспертные сессии по вопросам круизного, курортного, горного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного видов туризма и по вопросам безопасности и транспортной доступности субъектов.

"Северо-Кавказский федеральный округ обладает мощным стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом для развития туристских ресурсов и объема туристской индустрии, позволяющим прогнозировать высокую эффективность реализации данного направления. Мы видим, что в последние годы интерес российских и иностранных туристов к отдыху на Северном Кавказе возрастает. Поэтому необходимо четко определить перспективные направления развития туризма в каждом регионе СКФО и сконцентрировать усилия на развитии наиболее перспективных дестинаций", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.