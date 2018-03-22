Власти Краснодарского края ожидают рост турпотока на круизы Сочи — Севастополь

"Порядка 5 тыс. человек в прошлом году они перевезли. В этом году, думаю, что должен быть [рост пассажиропотока], тем более, что интерес есть", — сказал собеседник.

Он отметил, что сейчас путевки активно продаются, около 95% пассажиров лайнера — россияне.

По его данным, круизы стартуют в начале мая. На сайте компании-оператора сообщается, что путевки продаются на даты с 8 мая.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин , после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star — комфортабельный девятипалубный теплоход-отель оборудован бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадками, SPA-зоной.