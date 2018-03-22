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Забастовка транспортников привела к отмене 30% рейсов в Париже
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Забастовка транспортников привела к отмене 30% рейсов в Париже 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Массовая забастовка транспортников проходит во Франции в четверг, около 30% рейсов из Парижа и во французскую столицу аннулированы, из-за акций протеста есть изменения и в работе железнодорожного сообщения.
Как сообщили в среду в Главном управлении гражданской авиации Франции (DGAC), треть рейсов, отправляющихся из парижских аэропортов Руасси (имени Шарля де Голля), Орли и Бове, будут отменены в четверг из-за забастовки.
На сайте московского аэропорта Шереметьево есть информация об отмене двух рейсов из Москвы в Париж в 13.05 и 22.05. В Аэрофлоте в среду сообщили, что отмена рейсов связана с забастовкой профсоюзов во Франции. Одновременно с этим компания заменит воздушное судно на рейсах SU 2458/2459 Шереметьево — Шарль-де-Голль — Шереметьево 22 марта на более вместительный Airbus А321 для перевоза пассажиров, рейсы которых были отменены.
В свою очередь французская авиакомпания AirFrance сообщила, что планирует осуществить 100% рейсов на дальние дистанции, 75% рейсов на средние и лишь 60% короткорейсовых полетов.
По заявлению бастующих сотрудников авиакомпаний, они хотят обратить внимание на вопросы индексирования заработной платы, оформления трудовых отношений, пенсии.
Ранее глава Французской национальной компании железных дорог (SNCF) Гийом Пепи в эфире радиостанции RTL сообщил, что перевозить пассажиров будут лишь 40% скоростных поездов TGV.
Кроме того, забастовку проводят сотрудники парижской системы общественного транспорта RATP, есть изменения в интегрированных в систему пригородных поездов RER. В среднем три из четырех пригородных поездов отменены, сообщают французские СМИ.
К массовой забастовке присоединились и учителя, которые недовольны своими условиями работы, также закрыта часть детских садов в стране.
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 Ещё 6 источников 
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