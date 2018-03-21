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Два рейса между Москвой и Парижем отменяет «Аэрофлот» 22 марта
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Два рейса между Москвой и Парижем отменяет «Аэрофлот» 22 марта 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Авиакомпантия "Аэрофлот" отменяет два рейса между между Москвой и Парижем из-за забастовки профсоюзов УВД во Франции, сообщает компания в среду.
"В связи с забастовкой профсоюзов УВД во Франции, Аэрофлот вынужден отменить рейсы SU2462/2463 Шереметьево — Шарль-де-Голль — Шереметьево 22 марта", — цитирует перевозчика телеканал Москва 24.
Судно на рейсах SU 2458/2459, летающее по тем же маршрутам, заменят на более вместительный Airbus А321 для перевоза пассажиров отмененных рейсов. «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до времени вылета.
Москва24: последние новости
Недалеко и дешево. Куда поехать весной и летом ЕС не планирует поднимать визовый сбор для граждан России "Аэроэкспресс" компенсирует стоимость авиабилетов опоздавшим на рейсы пассажирам
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