Два рейса между Москвой и Парижем отменяет «Аэрофлот» 22 марта

Авиакомпантия "Аэрофлот" отменяет два рейса между между Москвой и Парижем из-за забастовки профсоюзов УВД во Франции, сообщает компания в среду.

"В связи с забастовкой профсоюзов УВД во Франции , Аэрофлот вынужден отменить рейсы SU2462/2463 Шереметьево Шарль-де-Голль — Шереметьево 22 марта", — цитирует перевозчика телеканал Москва 24.

Судно на рейсах SU 2458/2459, летающее по тем же маршрутам, заменят на более вместительный Airbus А321 для перевоза пассажиров отмененных рейсов. «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до времени вылета.