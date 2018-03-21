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«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Париж и обратно 22 марта из-за забастовки во Франции
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«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Париж и обратно 22 марта из-за забастовки во Франции 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
«В связи с забастовкой
во Франции »Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2462/2463 Шереметьево-Шарль-де-Голль-Шереметьево 22 марта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одновременно будет произведена замена воздушного судна на рейсах SU2458/2459 Шереметьево-Шарль-де-Голль-Шереметьево 22 марта на более вместительный Airbus А321 для перевозки пассажиров, рейсы которых были отменены.
Пассажирам во избежание задержек рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до времени вылета.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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