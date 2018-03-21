«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Париж и обратно 22 марта из-за забастовки во Франции

«В связи с забастовкой

во Франции »Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2462/2463 Шереметьево-Шарль-де-Голль-Шереметьево 22 марта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременно будет произведена замена воздушного судна на рейсах SU2458/2459 Шереметьево-Шарль-де-Голль-Шереметьево 22 марта на более вместительный Airbus А321 для перевозки пассажиров, рейсы которых были отменены.

Пассажирам во избежание задержек рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до времени вылета.