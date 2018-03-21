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Пассажиропоток аэропорта Домодедово в январе-феврале составил 3,84 млн человек
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Пассажиропоток аэропорта Домодедово в январе-феврале составил 3,84 млн человек 

Агентство «Москва» 58 минут назад
«Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы в первые два месяца 2018 г. Пассажиропоток воздушной гавани в этот период составил 3,84 млн человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продолжается динамичный рост пассажирских авиаперевозок через Домодедово в страны дальнего зарубежья: рост составил 9,6% к показателям января-февраля 2017 г. Как поясняется, совокупный объем пассажирских авиаперевозок на международных воздушных линиях по итогам января-февраля 2018 г. составил 1,57 млн человек. Из них 711 тыс. 216 человек выбрали аэропорт Домодедово для зарубежных перелетов в феврале 2018 г.
«Большинство международных перелетов пассажиры аэропорта в этот период совершали в Дубай и обратно. Только в первые два месяца 2018 г. услугами аэропорта Домодедово на этом направлении воспользовались более 125 тыс. человек. Также в числе наиболее популярных зарубежных маршрутов — Анталья, Доха и Барселона», — указано в сообщении.
Отмечается, что пассажиропоток на внутренних воздушных линиях по итогам января-февраля 2018 г. составил 2,27 млн человек. В феврале 2018 г. перелеты по России через Домодедово совершили 1,06 млн пассажиров.
«Наибольший рост зафиксирован на следующих направлениях: Пенза, Новосибирск, Кемерово, Нижний Новгород и Самара. Трафик на этих маршрутах в первые два месяца года увеличился на 27% относительно января-февраля 2017 г.», — уточняется в сообщении.
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