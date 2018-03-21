Пассажиропоток аэропорта Домодедово в январе-феврале составил 3,84 млн человек 

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ОАЭ, Таиланд, Вьетнам лидируют у россиян среди зарубежных направлений на школьные весенние каникулы

Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты из аэропорта Внуково

OneTwoTrip: Авиабилеты в Якутию стали искать втрое чаще после сообщения о высыпавшемся из самолета золоте