В Сочи яхтсмены готовятся к финалу зимней серии регат

О проведении шестого, заключительного этапа зимней гоночной серии Sochi Winter Cup 2017/2018, который состоится в яхтенном порту «Имеретинский» с 30 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба курорта.

Должен определиться победитель ежегодной зимней серии гонок Sochi Winter Cup, стартовавшей в акватории порта еще в ноябре прошлого года. Лидером по результатам пяти этапов гонок является сочинская команда Sea Wolves, которая уже не первый сезон участвует в соревнованиях и имеет все шансы стать обладательницей переходящего кубка.