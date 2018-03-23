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В Сочи яхтсмены готовятся к финалу зимней серии регат
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В Сочи яхтсмены готовятся к финалу зимней серии регат 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
О проведении шестого, заключительного этапа зимней гоночной серии Sochi Winter Cup 2017/2018, который состоится в яхтенном порту «Имеретинский» с 30 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба курорта.
Должен определиться победитель ежегодной зимней серии гонок Sochi Winter Cup, стартовавшей в акватории порта еще в ноябре прошлого года. Лидером по результатам пяти этапов гонок является сочинская команда Sea Wolves, которая уже не первый сезон участвует в соревнованиях и имеет все шансы стать обладательницей переходящего кубка.
В сезоне 2017/2018 участниками регаты стали 25 команд из Москвы, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России. В искусстве управления яхтами класса GP 26 они состязались всю зиму.
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