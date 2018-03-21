Северные дети приготовили самый оригинальный завтрак

В Тарко-Сале в окрестностях городского пляжа прошел слет-фестиваль «Туриада» по зимним видам туризма среди образовательных учреждений Пуровского района.

Кроме ребят райцентра в состязаниях участвовали их сверстники из поселков Ханымей, Пуровск, Пурпе и деревни Харампур — всего пятнадцать команд. Юные туристы преодолевали навесную и параллельную переправы, спуски-подъемы, переправу по бревну — всего пять этапов, устраивали экологический бивак, готовили завтрак туриста, представляли творческие работы на фотоконкурсе.

В младшей возрастной группе от десяти до четырнадцати лет победителем стала команда «Стайер-3» из первой школы Тарко-Сале . В старшей группе от пятнадцати до семнадцати лет лучшими были «Патриоты» из Таркосалинского профессионального колледжа.

За самый вкусный и оригинальный завтрак особым призом жюри награждена команда «Северные дети» из дома детского творчества поселка Пурпе. Другие участники также отмечены в различных номинациях.