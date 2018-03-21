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Русгидро окажет Северной Осетии помощь в создании курорта Мамисон
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Русгидро окажет Северной Осетии помощь в создании курорта Мамисон 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Северная Осетия может рассчитывать на поддержку "Русгидро" по строительству курорта Мамисон. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов журналистам во время рабочей поездки в Северную Осетию.
"Как только налоговые отчисления увеличатся резко, так эта помощь и поступит. Все это решается отдельно", — сказал он на вопрос корреспондента ТАСС о возможности оказания помощи республике по созданию курорта. В настоящее время компания возводит Зарамагскую ГЭС-1 в Алагирском районе, где реализуется проект по созданию курорта.
"Мамисон" — проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.
В проект уже вложили более 2 млрд рублей, инфраструктура сейчас готова на 80-85%, построили большую часть автомобильной дороги высокого качества, линии электропередачи, подстанцию, ряд других элементов инженерной и дорожной инфраструктуры.
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