На форуме «Сообщество» обсудят туристическую привлекательность Астрахани

Одной из главных тем грядущего форума «Сообщество» станет вопрос, как использовать туристическую привлекательность Астраханской области для повышения конкурентоспособности региона.

Он напомнил, что Астраханская область находится на перекрестке главных туристических маршрутов страны: именно здесь стыкуется Волжский водный путь и Каспий как связующий узел между Россией и странами Закавказья и Центральной Азии.

На данный момент в Астрахани развиваются только два аспекта туризма: это рыбалка и медицинский туризм. Но Астрахань — это не только рыба и медицина, это еще и астраханская деревянная архитектура, например. Мы в ходе проекта #ЧТОНЕТАК выявили там чуть ли не самую узкую улочку в России, а астраханские балкончики не хуже парижских. Но об этом и многом другом в России никто не знает, считает Максимов.

Очередной форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Астрахани 28 — 29 марта. Мероприятие служит площадкой для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой.