На форуме «Сообщество» обсудят туристическую привлекательность Астрахани 

Одной из главных тем грядущего форума «Сообщество» станет вопрос, как использовать туристическую привлекательность Астраханской области для повышения конкурентоспособности региона.
«У Астрахани огромный и еще не раскрытый туристический потенциал. Развитие этих территорий через туризм, через въездной поток из России и других стран — это очень перспективное направление социально-экономического развития региона в целом», — говорит модератор секции, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.
Он напомнил, что Астраханская область находится на перекрестке главных туристических маршрутов страны: именно здесь стыкуется Волжский водный путь и Каспий как связующий узел между Россией и странами Закавказья и Центральной Азии.
На данный момент в Астрахани развиваются только два аспекта туризма: это рыбалка и медицинский туризм. Но Астрахань — это не только рыба и медицина, это еще и астраханская деревянная архитектура, например. Мы в ходе проекта #ЧТОНЕТАК выявили там чуть ли не самую узкую улочку в России, а астраханские балкончики не хуже парижских. Но об этом и многом другом в России никто не знает, считает Максимов.
Очередной форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Астрахани 28 — 29 марта. Мероприятие служит площадкой для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой.