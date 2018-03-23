Ещё
Подмосковье в дни ЧМ по футболу посетят почти два миллиона туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье в дни ЧМ по футболу посетят почти два миллиона туристов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Почти 1,8 миллиона туристов приедет в Подмосковье во время проведения мундиаля. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.
Глава ведомства отметила, что из общего числа туристов 500 тысяч составляют болельщики. Министр добавила, что во время проведения чемпионата мира по футболу в регионе планируется организовать почти 100 событийных мероприятий, которые будут проведены в городах, где будут жить и тренироваться команды-участницы чемпионата. Среди них: городские округа Химки, Долгопрудный, Лобня и Домодедово, а также Раменский и Солнечногорский муниципальные районы.
Для туристов разработали маршруты, которые охватывают пять подмосковных городов: Сергиев Посад, Клин, Коломну, Истру и Дмитров. В Подмосковье для команд-участниц первенства по футболу 2018 года готовят тренировочные базы.
РИА Новости: последние новости
Посетить Россию хотят в 12 раз больше иностранцев, чем в прошлом году Распробовать Крым на вкус: лучшие вина и новые маршруты полуострова "Мы не боимся!" - пострадавшие в Гудаури туристы пообещали вернуться
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ379
Набиуллина взялась за пенсии76
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого68
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ498
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение