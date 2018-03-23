Подмосковье в дни ЧМ по футболу посетят почти два миллиона туристов 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Почти 1,8 миллиона туристов приедет в Подмосковье во время проведения мундиаля. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.
Глава ведомства отметила, что из общего числа туристов 500 тысяч составляют болельщики. Министр добавила, что во время проведения чемпионата мира по футболу в регионе планируется организовать почти 100 событийных мероприятий, которые будут проведены в городах, где будут жить и тренироваться команды-участницы чемпионата. Среди них: городские округа Химки, Долгопрудный, Лобня и Домодедово, а также Раменский и Солнечногорский муниципальные районы.