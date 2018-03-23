Около 1,8 млн туристов посетят Подмосковье во время чемпионата мира по футболу 

В период проведения мирового первенства по футболу Подмосковье посетят около 1,8 миллиона туристов, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр культуры региона Оксана Косарева.
«По экспертным оценкам, порядка 1,8 миллиона туристов посетят Московскую область в период ЧМ-2018, в том числе, порядка 500 тысяч болельщиков», — сказала Косарева.
Она добавила, что в регионе во время проведения турнира планируется организовать около 100 событийных мероприятий. Они состоятся в городах, где будут проживать и тренироваться команды-участницы чемпионата: городских округах Химки, Долгопрудный, Лобня и Домодедово, а также Раменском и Солнечногорском муниципальных районах.
Специально к чемпионату были разработаны туристические маршруты, охватывающие пять подмосковных городов: Сергиев Посад, Клин, Коломну, Истру и Дмитров. В рамках проекта будет обеспечено комфортное путешествие туристов от столичных вокзалов до достопримечательностей, расположенных в области.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
На территории Московской области для команд-участниц чемпионата мира 2018 года готовят тренировочные базы.