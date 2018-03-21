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Аэропорт Бельбек примет первый чартер до конца года
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Аэропорт Бельбек примет первый чартер до конца года 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
«Стратегический проект — расширение аэродрома „Бельбек“ — планы намечены, сроки не измены. До конца года полоса примет первый литерный рейс (Литерный рейс — авиарейс высокой важности прим. ред.)», — сказал Иванов.
В настоящее время аэродром расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты воздушно-космических сил РФ. Планируется, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак прогнозировал, что к реализации проекта по строительству гражданского сектора аэропорта Бельбек приступят ориентировочно в 2019 году.
Аэропорт «Бельбек» станет филиалом аэропорта Симферополя, хотя до этого обсуждался вопрос о статусе объекта как самостоятельного севастопольского аэропорта.
Напомним, ранее Минобороны передало Севастополю восемь детских садов и два лагеря: «Омега» и «Алсу».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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