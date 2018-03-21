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Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс
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Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
А вот права пассажира, по его мнению, были нарушены. Договор перевозки заключен, предоплата по нему списана с банковской карты, авиакомпания должна перевезти. И если отменяет свой рейс — то на борту другого перевозчика. «Я обратился в колл-центр авиакомпании и к агенту с вопросом, как мне получить билеты перевозчиков, которые остались летать по этому маршруту. Я ожидал, что мне выдадут Манифест прерванного полета (документ, который просит другую авиакомпанию взять вас к себе на рейс при условии, что в самолете есть пустое место)», — отметил читатель Евгений Максимов. Но он его не получил. Также перевозчик не выписал нового билета по нужному маршруту. Пассажиру предложили забрать свои деньги (но за них уже нельзя было купить билеты на нужные даты) или бесплатное перебронирование на рейс перевозчика в Томск или Новосибирск, причем оттуда добираться до Кемерово он должен был за свои деньги.
История показательная, отметил «РГ» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, после года судебных разбирательств суд все-таки признал вину авиакомпании. Он постановил вернуть пассажиру деньги за купленные у этого и у другого перевозчика билеты (которые обошлись в несколько раз дороже первоначальных распродажных). Кроме того, авиакомпании пришлось заплатить пени за несвоевременный возврат суммы, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсировать моральный вред и расходы на юриста.
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