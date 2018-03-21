Почти 2,4 млн поездок совершили пассажиры МТППК по абонементным билетам в январе-феврале

Пассажиры поездов АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» совершили почти 2,4 млн поездок по абонементным билетам в течение января-февраля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

«За два первых месяца 2018 г. пассажиры Московско-Тверской ППК совершили 2,386 млн поездок с помощью абонементов всех видов. Это составляет порядка 27% от общего числа поездок и превышает показатели прошлого года на 280 тыс. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется абонемент «Рабочего дня». По нему проехали 1,2 млн человек — на 165 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что значительно увеличился спрос пассажиров на абонементы на количество поездок и на определенные даты. С начала 2018 г. число совершенных по ним поездок выросло соответственно на 70% и 24% к показателям годичной давности.

По словам генерального директора АО «МТ ППК» Олега Федотова, в настоящее время каждая четвертая поездка в пригородных поездах Московско-Тверской ППК совершается с помощью абонемента.

В пресс-службе отметили, что приобрести любой абонементный билет Московско-Тверской ППК можно как в кассах на станциях, так и с помощью мобильного приложения «Пригородный билет». Подробная информация о видах и стоимости абонементов доступна на сайте компании.