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Появились мобильные аудиогиды по Рыбинску и Ростову Великому
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Появились мобильные аудиогиды по Рыбинску и Ростову Великому 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Молодежный совет Ярославля разработал бесплатное приложение для смартфонов izi. TRAVEL. Теперь все желающие могут прогуляться по городам по готовым маршрутам. Все достопримечательности Ростова и Рыбинска отмечены на карте и сопровождаются короткими аудиозаписями.
По Ростову разработчики продумали два гида — пешие туры по улице Ленинской и набережной озера Неро. Они занимают по 2,2 километра. В аудиогиде по озеру Неро туристам также предложат сказку о Ерше Щетинникове.
В Рыбинске тур начинается на железнодорожном вокзале, ведет по улице Пушкина, сворачивает на набережную и заканчивается в центре у пожарной каланчи.
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