Появились мобильные аудиогиды по Рыбинску и Ростову Великому

Молодежный совет Ярославля разработал бесплатное приложение для смартфонов izi. TRAVEL. Теперь все желающие могут прогуляться по городам по готовым маршрутам. Все достопримечательности Ростова и Рыбинска отмечены на карте и сопровождаются короткими аудиозаписями.

По Ростову разработчики продумали два гида — пешие туры по улице Ленинской и набережной озера Неро. Они занимают по 2,2 километра. В аудиогиде по озеру Неро туристам также предложат сказку о Ерше Щетинникове.

В Рыбинске тур начинается на железнодорожном вокзале, ведет по улице Пушкина, сворачивает на набережную и заканчивается в центре у пожарной каланчи.