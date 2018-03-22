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Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма
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Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма 

АиФ Северо-запад 39 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Более 120 старшеклассников приняли участие в профориентационных экскурсиях в сфере туризма и гостеприимства в Пскове, сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.
«Профориентационные занятия прошли на базе ресторанов города, входящих в группу «Ресторанный партнер», а также Госкомитета по культуре. Специалисты рассказали ребятам об условиях и особенностях работы, поделились профессиональными секретами», — рассказала начальник отдела развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.
В рамках проекта, с начала марта, состоялось уже восемь таких программ для учащихся 9 и 11 классов.
Выезды школьников на предприятия туризма и гостеприимства региона — крупные точки питания, гостиничные комплексы и туристские фирмы — осуществляются с целью популяризации различных профессий в сфере туризма.
Профориентационный проект будет работать до мая. В нем примут участие порядка 350 школьников.
Организаторами профориентационных занятий для выпускников школ выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, Псковский филиал Российской международной академии туризма и предприятия туристской индустрии региона.
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