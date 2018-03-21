25 лучших туристических направлений этого года

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». 2018 год, кажется, едва наступил, но туристы со всего света уже делятся впечатлениями от поездок и дают советы тем, кто еще не был в отпуске. Сайт TripAdvisor, посвященный путешествиям, объявил победителей своего ежегодного конкурса Travelers Choice Awards, в рамках которого были названы лучшие туристические направления этого года. Ниже мы расскажем о 25 городах, которые, по мнению опытных путешественников, должны быть в списке обязательных мест для посещения у каждого туриста. 25. Сидней, Австралия

Средняя стоимость отеля: $260 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 12% по сравнению со средним значением) Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами. Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами. 24. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Средняя стоимость отеля: $121 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 12%) В Старом городе находятся таможня, доки, арсенал, биржа, Национальная академия художеств, городская ратуша и культурные учреждения, включая все театры и почти все музеи. Новый город известен монетным двором, тюрьмой, главным вокзалом и Домом инвалидов. Другие достопримечательности: пляжи Ипанема и Копакабана, парк Фламенго, гигантская статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду, гора Сахарная Голова, стадион Маракана. 23. Куско, Перу

Средняя стоимость отеля: $103 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 1%) Куско получил две достопримечательности выделяющие его из ряда других южно-американских городов. Одна из них — геоглифы на склонах окружающих гор, которые возникли силами перуанской армии в середине XX века. Вторая — статуя Христа — дар городу второй половины XX века. Она немного меньше своей знаменитой предшественницы из Рио-де-Жанейро в Бразилии, но и Куско тоже невелик. 22. Нью-Дели, Индия

Средняя стоимость отеля: $79 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 6%) Спроектированный Эдвином Лаченсом, ведущим британским архитектором XX века, Нью-Дели славится своими широкими, усаженными деревьями бульварами и является местом расположения многочисленных национальных учреждений и достопримечательностей. 21. Хургада, Египет

Средняя стоимость отеля: $120 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 11%) Хургада — туристический центр на Красном море. Основными достопримечательностями города являются центральная мечеть Абдульхасана Эльшази, коптская церковь, светофор Хургады, аквариум. Все это находится в пределах Старого города (район Дахар). Неподалеку от порта располагается комплекс «Нью Марина», совмещающий в себе стоянку яхт и центр развлечений. Вдоль набережной расположены кафе, рестораны и магазины, действует аттракцион «Вертикальный взлет». Большинство ресторанов имеют столики под открытым небом, защищённые от солнца тентами и зонтами. 20. Гонконг

Средняя стоимость отеля: $184 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 17%) Космополитический дух Гонконга также находит отражение в разнообразии представленных кухонь. Наибольшей популярностью пользуются различные направления китайской кухни, особенно, морепродукты, при этом в Гонконге много европейских, американских, японских, корейских и других ресторанов. Весьма популярна и местная кухня, которую можно встретить в чхачханьтхэнах и тайхайтонах. Гонконгцы очень серьёзно относятся к еде, поэтому Гонконг является местом, притягивающим лучших шеф-поваров со всего мира. 19. Катманду, Непал

Средняя стоимость отеля: $67 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 4%) Город имеет богатую, более чем 2000-летнюю историю. Облик столицы сохранился с XVII—XVIII веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления королей династии Малла. Религиозные и культурные фестивали — важная часть жизни горожан. Большая часть населения Катманду являются последователями индуизма, второй по числу последователей религией является буддизм. Также в городе проживают последователи других религий, что делает Катманду одним из самых космополитичных городов мира. 18. Токио, Япония

Средняя стоимость отеля: $483 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 14%) Токио является политико-культурным центром страны, поэтому на его территории сохранилось много культурных достопримечательностей. Замок Эдо является главным украшением столицы, особым памятником истории и культуры. Первый, второй и третий замковые дворы отведены под Токийский Императорский дворец, а северный двор преобразован в парк. По периметру замка расположены старинные башни, каменные стены и глубокие рвы. Среди исторических памятников — Усадьба рода Мацудайра, Старый дворцовый парк Хама — бывшая усадьба сёгуна Токугавы Иэнобу, Сад Коисикава Коракуэн — бывшая усадьба рода Токугава из княжества Мито. 17. Дубай, ОАЭ Средняя стоимость отеля: $249 за ночьСамый дешевый месяц: июнь (экономия 20%) Дубай — крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Крытый горнолыжный курорт Ski Dubai — первый крытый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке и один из крупнейших в мире с площадью 22,5 тысячи м² (эквивалент площади 3 футбольных полей), круглый год покрытый искусственным снегом. Вместимость 1,5 тысячи посетителей. Расположен в торговом центре «Молл Эмиратов». Среди достопримечательностей города — Бурдж Халифа — небоскрёб, напоминающий по форме сталагмит. 16. Лиссабон, Португалия

Средняя стоимость отеля: $189 за ночьСамый дешевый месяц: август (экономия 1%) Крупнейшие очаги культурной жизни — Национальный театр Сан-Карлуш и Музей старинного искусства. Среди туристов успехом пользуются музеи: Музей электричества, Морской музей, Национальный археологический музей. Популярной забавой горожан является бой быков. Но, в отличие от испанской корриды, где быка убивают, в португальской животное усмиряет команда безоружных бойцов (форкадуш). 15. Плайя-дель-Кармен, Мексика

Средняя стоимость отеля: $264 за ночьСамый дешевый месяц: сентябрь (экономия 19%) Город расположен посередине туристической зоны Ривьеры-Майя на берегу Карибского моря. Главная статья экономики — туризм. В границах Плая-дель-Кармен находится развитый туристический комплекс Playacar, состоящий из цепи гостиниц. Город находится на побережье пролива Косумель, одного из популярнейших в мире мест для дайвинга. В Плайя-дель-Кармен делают остановку несколько круизных лайнеров. 14. Ямайка

Средняя стоимость отеля: $301 за ночьСамый дешевый месяц: декабрь (экономия 12%) Основу экономики Ямайки составляет сфера услуг и туризм. Ямайка находится в зоне тропического климата. Эта страна привлекает туристов прежде всего своими пляжами и возможностями для дайвинга и других водных развлечений. 13. Сиемреап, Камбоджа

Средняя стоимость отеля: $113 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 18%) Сиемреап — провинция на Северо-Западе Камбоджи. На территории провинции находились несколько древних столиц империи — Махендрапура (на плато Кулен), Харихаралайя (ныне городок Ролуох) и Священный город Ангкор, развалины которого находятся в нескольких километрах к северу от современного города Сиемреап. Это один из крупнейших центров международного туризма. 12. Ханой, Вьетнам

Средняя стоимость отеля: $73 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 7%) Ханой — это столица Вьетнама и прекрасный город с удивительной историей и культурой. Это место, где странным образом сплелись неспешность экзотической Азии и деловая суета современности. Ханой можно смело назвать самым красивым городом Вьетнама: здесь много старинных храмов и пагод и до сих пор чувствуется французское колониальное влияние, к тому же город не был испорчен социалистической застройкой 1970–80-х годов. Столица Вьетнама интересна прежде всего тем, кто ценит насыщенный экскурсионный отдых. Здесь масса исторических и культурных достопримечательностей. 11. Пхукет, Таиланд

Средняя стоимость отеля: $161 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 32%) Пхукет расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана. Сегодня провинция основную часть своих доходов получает благодаря огромной туристической популярности острова как морского курорта. 10. Нью-Йорк, США Средняя стоимость отеля: $406 за ночьСамый дешевый месяц: август (экономия 4%) Основные достопримечательности расположены в районе Манхэттен. Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель «Челси», штаб-квартира ООН, Гарлем. 9. Стамбул, Турция

Средняя стоимость отеля: $109 за ночьСамый дешевый месяц: май (экономия 6%) Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Стамбул — крайне популярное направление для туризма. В городе действует семьдесят музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год 30 млн долларов чистого дохода. 8. Марракеш, Марокко

Средняя стоимость отеля: $175 за ночьСамый дешевый месяц: июнь (экономия 9%) Медина Марракеша, причисленная в 1985 г. к памятникам Всемирного наследия, зовётся «красным городом» по причине рыжеватого оттенка глинобитных зданий и укреплений. В сердце медины —площадь Джемаа аль-Фна. Здесь можно увидеть акробатов, сказочников, продавцов воды, танцоров, музыкантов. За старым городом простирается протяжённая пальмовая роща. Марракеш вообще славится своими садами и парками. Среди них следует выделить оливковую рощу Менара и обнесённые оградой сады Агдал площадью 405 га. 7. Прага, Чехия

Средняя стоимость отеля: $147 за ночьСамый дешевый месяц: ноябрь (экономия 12%) Главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Крупный туристический центр Европы. Прага далеко не исчерпала потенциал своего развития, имея все возможности привлекать гораздо больше гостей в связи с проведением культурных, спортивных, общественно-политических, экономических, научных и других международных массовых мероприятий. 6. Барселона, Испания

Средняя стоимость отеля: $231 за ночьСамый дешевый месяц: ноябрь (экономия 15%) Барселона — крупный туристический центр и один из самых популярных туристических городов мира. Одним из самых интересных объектов Монжуика является т. н. «Испанская деревня»— архитектурный музей под открытым небом, где собраны копии зданий из различных регионов Испании. Барселона — это город знаменитого архитектора Гауди. Одной из первых серьёзных работ по заказу Гуэля, помимо павильонов, стала постройка дворца вблизи бульвара Рамблас. Строительство дворца принесло известность архитектору. 5. Крит, Греция

Средняя стоимость отеля: $169 за ночьСамый дешевый месяц: октябрь (экономия 36%) Туристическая инфраструктура Крита лучше, чем на других островах — Крит считается одним из самых популярных европейских курортов. Туристические достопримечательности Крита включают: археологические раскопки в Кноссе, Малье, Фесте, Гортине и т. д. ; венецианский замок Фортецца в Ретимно, Самарийское ущелье, плоскогорье Лассити и пещера Зевса, острова Грамвуса с бухтой Балос, а также уникальное в своем роде пресноводное озеро Курнас. 4. Бали, Индонезия

Средняя стоимость отеля: $155 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 8%) Бали — популярное туристическое место, где наблюдается повышение числа туристов с 1980-х. Индонезийский Международный кинофестиваль проводится ежегодно на Бали. 3. Рим, Италия

Средняя стоимость отеля: $190 за ночьСамый дешевый месяц: август (экономия 8%) Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Самой главной римской достопримечательностью является Колизей, или Амфитеатр Флавиев. Самый большой амфитеатр в Римской империи был построен в 80 году на месте искусственного моря Нерона. Флавий построил Колизей, чтобы уничтожить воспоминания римлян о жестоком Нероне. 2. Лондон, Великобритания

Средняя стоимость отеля: $266 за ночьСамый дешевый месяц: апрель (экономия 4%) Лондон — столица и крупнейший город Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Исторический центр города, образованный районами Вестминстер и Сити, сложился в викторианскую эпоху. Среди немногих построек, уцелевших здесь после пожара 1666 года, — средневековая цитадель Тауэр. 1. Париж, Франция

Средняя стоимость отеля: $231 за ночьСамый дешевый месяц: август (экономия 8%) Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.