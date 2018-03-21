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Олег Сафонов: К лету у России появится туристический бренд
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Олег Сафонов: К лету у России появится туристический бренд 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Туристический бренд России был выбран по итогам народного голосования на портале Russia.Travel, и сейчас работа над ним находится на завершающей стадии, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"Победила концепция «Россия — это целый мир», где представлена символическая карта нашей страны с элементами конструктивизма и супрематизма", — сказал Олег Сафонов.
В настоящее время доработка завершена, концепция направлена для принятия решения председателю жюри Виталию Мутко, добавил он.
"Я рассчитываю, что уже в ближайшее время мы сможем представить финальный вариант", — отметил руководитель Ростуризма.
Олег Сафонов рассказал, что при создании туристического бренда страны была проведена большая работа. Привлекались копирайтеры, дизайнеры, представители ведущих российских брендинговых агентств. На безвозмездной основе ими были разработаны концепции туристического бренда России. Затем из всех вариантов эксперты и россияне выбрали лучшую концепцию.
Полный текст интервью руководителя Ростуризма Олега Сафонова читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 22 марта
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