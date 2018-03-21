Популярные направления для бюджетного отдыха на море: плюсы, минусы и честные отзывы туристов

Курорты Краснодарского края : для отдыха «дикарём» и экспресс-туров без оформления визы Первое бюджетное направление для желающих отдохнуть на море — Краснодарский край. Его курорты популярны среди туристов, которые не хотят связываться с визой и долгими перелетами. Добраться практически до любого курорта можно как самолетом, так и поездом. Многие туристы предпочитают приезжать сюда своим ходом и снимать квартиры у частных лиц. Но у некоторых операторов можно найти и полноценные пакетные туры, в которые включены проживание в отеле, билеты и трансфер.

В основном в отрицательных отзывах люди пишут про явное перенаселение курортной зоны и небольшой выбор отелей. Плюсы: бюджетная цена, не нужна виза, близко, хорошее питание.

Минусы: мало предложений по турам, много туристов, в основном галечные пляжи, короткий сезон (июнь — август).

Средняя цена за тур (2 человека, 7 ночей): 20 000 рублей.

Отзыв об отеле (село Агой, Туапсинский район Краснодарского края)

Отзыв об отеле ( Геленджик , краснодарский край)

Курорты Болгарии : для семейного отдыха на песчаных пляжах Еще одно популярное бюджетное направление на Черном море — Болгария. Гражданам Российской Федерации нужна национальная виза, но получить ее гораздо легче, чем шенгенскую: пакет документов минимальный. К тому же, если у вас уже есть действующий шенген, то отдельная виза в Болгарию вам не понадобится. Считается, что именно в Болгарии самые лучшие пляжи Черного моря. Самый популярный курорт так и называется — «Золотые пески». Судя по отзывам, отдыхающие с большим удовольствием снимают апартаменты или комнаты в гостевых домах, потому что у отелей слишком маленькая территория. Плюсы: бюджетная цена, песчаные пляжи, продолжительный сезон (май—сентябрь), персонал во многих отелях говорит на русском языке.

Минусы: нужна виза, у отелей маленькая территория, много туристов.

Средняя цена за тур (2 человека, 7 ночей): 30 000 руб.

Отзыв об отеле (Золотые пески, Болгария)

Отзыв об отеле (Золотые пески, Болгария)

Хорватия и Курорты Балканского полуострова: для тех, кто хочет открыть для себя средиземноморское побережье Балканский полуостров — направление, которое в последние 5-10 лет активно развивает туристический бизнес. Такие страны, как Черногория Албания , могут тягаться со многими популярными курортами Средиземного моря, предлагая хороший уровень отдыха за приемлемую цену. Российским гражданам не нужна виза для въезда в Черногорию, а в Хорватию нужен шенген или национальная виза, оформить которую не составит труда. В Албанию виза не понадобится, если вы приедет в курортный сезон, то есть в период с 31 мая до 15 ноября.

Выбор курортов и пляжей (от гальки и скалистых в Хорватии до лечебных с черным песком в Черногории) очень велик, а цены на них не кусаются. Плюсы: бюджетная цена для Средиземного моря, на пляжах нет перенаселения, хорошее питание, множество вариантов размещения, персонал отелей, как правило, говорит на русском языке, продолжительный сезон (май—октябрь).

Минусы: мало отелей с системой «Все включено», в некоторые страны нужна виза.

Средняя цена за тур: (2 человека, 7 ночей): 35 000 руб.

Отзыв об отеле (Сутоморе, Черногория)

Отзыв об отеле (Хорватия, Пореч)

Курорты острова Кипр : для тех, кто хочет совместить отдых на море с самостоятельными поездками и спа Кипр — прекрасный вариант для тех, кто привык к классическим отелям с системой «Все включено» и с самодостаточной территорией (теннисные корты, несколько бассейнов, тренажерный зал, кинотеатр и так далее). Виза гражданам Российской федерации на нужна — это значительный плюс, так как можно дождаться горящих путевок и купить тур по относительно недорогой цене. Несмотря на развитую систему отелей, на курортах Кипра жизнь кипит и за пределами отеля. Поэтому можно выбрать и более бюджетный вариант размещения с одноразовым питанием (или вообще без него) и посвятить время поездкам по острову, посещению знаменитых на всю Европу спа-центров и дегустациям блюд в многочисленных ресторанчиках и тавернах. Плюсы: не нужна виза, много отелей с системой «Все включено», развитая инфраструктура за пределами отеля

Минусы: долгий перелет (около 5 часов), мало песчаных пляжей

Средняя цена за тур: (2 человека, 7 ночей): 45 000 руб.

Отзыв об отеле (Лимассол, Кипр)

Отзыв об отеле (Лимассол, Кипр)

Курорты Турции : для туристов, привыкших к системе all inclusive Турция традиционно считается самым популярным местом отдыха среди российских туристов. С этим направлением работает больше всего туроператоров, гражданам Российской федерации не нужна виза, а цены всегда радовали своей доступностью. Турцию и сейчас продолжают считать бюджетным вариантом, хотя за последние несколько лет цены выросли в несколько раз и уже догнали Кипр и даже курорты некоторых европейских стран в шенгенской зоне. А вот качество сервиса, судя по отзывам, остается на прежнем уровне, а то и падает. Люди, которые приезжают сюда не в первый раз, уже не находят того изобилия еды, напитков и развлечений, к которому привыкли. Но альтернативы питанию в отеле нет, за его территорией, как правило, «пустыня», да и смысл обедать где-то еще, если уже оплачен пакет «Все включено»? Плюсы: не нужна виза, много отелей с системой «Все включено».

Минусы: значительный рост цен за последние несколько лет, ухудшение сервиса, ухудшение качества еды и напитков, неразвитая инфраструктура за пределами отеля, многие отели закрылись.

Средняя цена за тур: (2 человека, 7 ночей): 45 000 руб.

Отзыв об отеле (Кемер, Турция)

Отзыв об отеле ( Анталья , Турция)

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