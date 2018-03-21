Прямые рейсы из Волгограда и Казани запустят раньше, чем обещали 

Волгоградцы смогут напрямую летать из Волгограда в Сочи и Казань уже с 1 мая, хотя ранее сообщалось о том, что их запустят не раньше 3 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании UTair, рейсы будут осуществлять по понедельникам и четвергам. Так, в 06:05 самолеты будут вылетать из Сочи а в 14:55 — из Волгограда.
Напомним, что ранее в пресс-службе волгоградского аэропорта сообщали о том, что новые маршруты запустят с 3 мая, и рейсы будут осуществляться в другое время. Однако теперь авиакомпания-перевозчик сама уточнила информацию. Добавим, что открытие новых направлений стало возможным благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой совместно с администрацией Волгоградской области.