Прямые рейсы из Волгограда и Казани запустят раньше, чем обещали

Сочи и Волгоградцы смогут напрямую летать из Волгограда Казань уже с 1 мая, хотя ранее сообщалось о том, что их запустят не раньше 3 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании UTair, рейсы будут осуществлять по понедельникам и четвергам. Так, в 06:05 самолеты будут вылетать из Сочи а в 14:55 — из Волгограда.