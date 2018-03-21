Поезд «Легенды Урала» прекращает работу в апреле

Туристический поезд «Легенды Урала» прекратит ходить из Уфы в Новоабзаково с 1 апреля. В Башкирской пригородной пассажирской компании рассказали, почему маршрут закрывают.

«Легенда Урала» курсирует каждые выходные по маршруту Уфа — Инзер — Новоабзаково. Поезд запустили в ноябре 2017 года на время туристического сезона.

— За пять месяцев больше 10 тысяч человек купили билеты на это направление. Когда маршрут закроют, останется ежедневная пригородная электричка, следующая по пути Шакша — Дема — Инзер, — рассказали Ufa1 в Башкирской пригородной пассажирской компании.