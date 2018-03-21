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Поезд «Легенды Урала» прекращает работу в апреле
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Появились слухи об уходе Лаврова

Поезд «Легенды Урала» прекращает работу в апреле 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Туристический поезд «Легенды Урала» прекратит ходить из Уфы в Новоабзаково с 1 апреля. В Башкирской пригородной пассажирской компании рассказали, почему маршрут закрывают.
«Легенда Урала» курсирует каждые выходные по маршруту Уфа — Инзер — Новоабзаково. Поезд запустили в ноябре 2017 года на время туристического сезона.
— За пять месяцев больше 10 тысяч человек купили билеты на это направление. Когда маршрут закроют, останется ежедневная пригородная электричка, следующая по пути Шакша — Дема — Инзер, — рассказали Ufa1 в Башкирской пригородной пассажирской компании.
Цена билета в одну сторону для взрослого составляет 700 рублей, для студентов и школьников — 350. Власти Башкирии также пустили новый автобус, который забирал туристов от железнодорожной станции и вез до курорта «Абзаково». Его отменили чуть раньше, 15 февраля.
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