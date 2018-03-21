Нижегородские власти предложили работу финалисту конкурса «Лидеры России»

"У нас в регионе создан департамент развития туризма и народно-художественных промыслов, и я предлагаю вам возглавить этот департамент", — заявил Никитин, обращаясь к Алехину, в рамках встречи с финалистами конкурса в среду.

Глава региона отметил, что талантливые управленцы нужны Нижегородской области. «Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития, и присутствует огромный запрос на новые кадры», — сказал Никитин.

Алехин с благодарностью принял предложение, отметив, что ему поступает много приглашений на работу из различных компаний и госструктур, но он хотел бы работать в родном регионе.

"Сегодня Нижегородская область делает много для развития туризма, но, к сожалению, регион остается одним из самых недооцененных в этой сфере. Хотя у нас богатейшая история, народные промыслы, много духовных центров… Я считаю, что чемпионат мира по футболу, на который возлагается столько надежд, должен стать не пиком туристического развития региона, а его отправной точкой для привлечения турпотока", — заявил Алехин.

Он добавил, что предложение возглавить департамент по развитию туризма стало для него неожиданностью, но он готов к этой работе, поскольку занимался этой темой в рамках программы подготовки госслужащих «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

"Во время обучения прошлым летом в течение 2,5 месяца совместно с сотрудниками правительства Нижегородской области мы прорабатывали концепцию развития туристического потенциала региона, общались с нижегородскими отельерами, рестораторами и туристическими компаниями. Хочется влить эти наработки в новую стратегию развития региона с учетом новых пожеланий бизнеса и общественных объединений", — заявил Алехин.

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