Топ-10 лучших туристических направлений России

Какая страна может похвастаться тем, что на ее территории можно найти арктические пустыни, тундру, тайгу, лесостепи и степи, полупустыни и вулканы? Конечно же, Россия

Уникальные озера, самые длинные реки Европы, высочайшие вершины Европы, самые высокие действующие вулканы в мире, морские и горнолыжные курорты, целебные минеральные источники, затерянные в лесах старинные городки, необозримые лесные просторы влекут сюда туристов изо всех уголков мира. В России для каждого может найтись место и климат по вкусу.

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