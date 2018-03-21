Ростуризм следит за эпидемиологической обстановкой на Пхукете

Ранее СМИ сообщили, что житель Барнаула заразился на острове Пхукет лихорадкой денге и впал в кому. Позже в посольстве России Таиланде РИА Новости рассказали, что дипмиссия направила в больницу официальный запрос о состоянии и истории болезни россиянина, а сотрудники посольства находятся на связи с его родственниками и друзьями.

"Ростуризм будет следить за эпидемиологической обстановкой на Пхукете, за здоровьем российских туристов на острове и за состоянием гражданина России, заболевшего лихорадкой денге", — сказала Сергеева.

Мьянме, Камбодже и Переносчик лихорадки денге — дневной полосатый комар Aedes Aegypti, часто встречающийся в тропических и субтропических зонах, в том числе и на территории Таиланда. В стране, как и в соседних Вьетнаме Лаосе , принимаются серьезные меры для ограничения ареала обитания Aedes Aegypti, однако полностью избежать случаев заражения пока не удается.

Лихорадка денге существует в виде четырех различных штаммов, поэтому вакцинация от нее считается неэффективной, так как пока не существует вакцины, способной предотвратить заболевание при проникновении в организм любого из них. Переболевшие лихорадкой одного штамма никак не защищены от трех других.

Наиболее тяжело денге протекает у детей и пожилых людей, однако реакция на нее каждого организма индивидуальна: некоторые испытывают симптомы в полной мере и даже впадают в кому, некоторые переносят лихорадку «на ногах».