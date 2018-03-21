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Ростуризм следит за эпидемиологической обстановкой на Пхукете
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Ростуризм следит за эпидемиологической обстановкой на Пхукете 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму следит за состоянием российского туриста, заболевшего лихорадкой денге на острове Пхукет, а также за эпидемиологической обстановкой на острове в целом, сообщила РИА Новости в среду советник главы ведомства Светлана Сергеева.
Ранее СМИ сообщили, что житель Барнаула заразился на острове Пхукет лихорадкой денге и впал в кому. Позже в посольстве России в Таиланде РИА Новости рассказали, что дипмиссия направила в больницу официальный запрос о состоянии и истории болезни россиянина, а сотрудники посольства находятся на связи с его родственниками и друзьями.
"Ростуризм будет следить за эпидемиологической обстановкой на Пхукете, за здоровьем российских туристов на острове и за состоянием гражданина России, заболевшего лихорадкой денге", — сказала Сергеева.
Переносчик лихорадки денге — дневной полосатый комар Aedes Aegypti, часто встречающийся в тропических и субтропических зонах, в том числе и на территории Таиланда. В стране, как и в соседних Вьетнаме, Мьянме, Камбодже и Лаосе, принимаются серьезные меры для ограничения ареала обитания Aedes Aegypti, однако полностью избежать случаев заражения пока не удается.
Лихорадка денге существует в виде четырех различных штаммов, поэтому вакцинация от нее считается неэффективной, так как пока не существует вакцины, способной предотвратить заболевание при проникновении в организм любого из них. Переболевшие лихорадкой одного штамма никак не защищены от трех других.
Наиболее тяжело денге протекает у детей и пожилых людей, однако реакция на нее каждого организма индивидуальна: некоторые испытывают симптомы в полной мере и даже впадают в кому, некоторые переносят лихорадку «на ногах».
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