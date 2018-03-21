Выездной туризм, или Сколько россиян побывали в Таджикистане в 2017 году 

ДУШАНБЕ, 21 мар — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года.
По данным ТурСтата, количество выездных поездок из России в Таджикистан выросло на 5% — до 116 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло в прошлом году на 25% — до 40 миллионов.
Таджикистан занял 40-е место по числу зарубежных турпоездок из России.
Самой популярной страной у российских туристов с 4,5 миллиона поездок в прошлом году стала Турция.
Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из РФ посетили 47 тысяч раз.
Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали утвердил план действий исполнительных органов города Душанбе по проведению мероприятий, посвященных Году развития туризма и ремесел.
Мероприятия по программе объявлены указом президента Таджикистана Эмомали Рахмоном 20 января 2018. Данные действия направлены на повышение уровня и качества услуг в сфере туризма, развитие ремесел, пропаганду истории и культуры Таджикистана.
Чиновникам Душанбе вверено обеспечить высокое качество и своевременность предусмотренных мер.