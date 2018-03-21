Эксперт: для популяризации курортов СКФО создадут карту виртуальной реальности Северного Кавказа

Карачаево-Черкесии начали разработку карт виртуальной реальности для регионов Северного Кавказа. Этот проект в будущем поможет популяризировать курорты региона. Такое мнение высказал заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики и управления КЧГУ им. У. Д. Алиева, руководитель регионального отделения российского студенческого спортивного союза Ибрагим Узденов.

«На базе Карачаево-Черкесского Государственного университета сформирована всероссийская рабочая группа из профессиональных фото— телеоператоров по созданию нового Интернет-ресурса — карты виртуальной реальности Северного Кавказа. Ресурс будет содержать информацию об архитектурных памятниках, вершинах, озерах, источниках Северо-Кавказского региона. Основу контента составят сферические фотографии и панорамная видеосъемка в формате 360° (с возможностью просмотра видео в очках виртуальной реальности)», — рассказал Узденов.

Он также отметил, что при разработке проекта было принято решение отказаться от формата отдельного сайта, весь контент будет интегрирован в существующие карты и ресурсы. «Подготовлены договоры с такими организациями, как Google Яндекс , которые используют большинство россиян с тем, чтобы обогатить их и наполнить новым содержанием», — добавил он.

По словам Узденова, сейчас туристическая логистика региона слабо представлена в Интернете, а выбор пакетных предложений по маршрутам от турагентств также невелик. «И когда турист приезжает на Кавказские курорты, он тратит несколько дней, чтобы освоиться и выбрать маршрут. Это упущенное время для экономики курортов — когда турист малоактивен, а курорты не получают экономического выхлопа. Создание нового виртуального контента на базе имеющихся интернет ресурсов даст возможность готовить отпуск и выбрать маршрут заранее», — уверен эксперт.

Кроме того, создание качественного виртуального пространства достопримечательностей Северного Кавказа может стать дополнительным инструментом по раскрутке и популяризации кавказских курортов, добавил он.

Первую часть работы по созданию контента выполнили художники и фотографы во время фотоэкспедиции по кавказскому участку «Великого Шёлкового пути» осенью прошлого года. Всего планируется рассказать о более чем 50 туристических объектах по всему Северному Кавказу.