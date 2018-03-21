Ещё
Эксперт: для популяризации курортов СКФО создадут карту виртуальной реальности Северного Кавказа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Эксперт: для популяризации курортов СКФО создадут карту виртуальной реальности Северного Кавказа 

«Это Кавказ» 3 часа назад
В Карачаево-Черкесии начали разработку карт виртуальной реальности для регионов Северного Кавказа. Этот проект в будущем поможет популяризировать курорты региона. Такое мнение высказал заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики и управления КЧГУ им. У. Д. Алиева, руководитель регионального отделения российского студенческого спортивного союза Ибрагим Узденов.
«На базе Карачаево-Черкесского Государственного университета сформирована всероссийская рабочая группа из профессиональных фото— телеоператоров по созданию нового Интернет-ресурса — карты виртуальной реальности Северного Кавказа. Ресурс будет содержать информацию об архитектурных памятниках, вершинах, озерах, источниках Северо-Кавказского региона. Основу контента составят сферические фотографии и панорамная видеосъемка в формате 360° (с возможностью просмотра видео в очках виртуальной реальности)», — рассказал Узденов.
Он также отметил, что при разработке проекта было принято решение отказаться от формата отдельного сайта, весь контент будет интегрирован в существующие карты и ресурсы. «Подготовлены договоры с такими организациями, как Google и Яндекс, которые используют большинство россиян с тем, чтобы обогатить их и наполнить новым содержанием», — добавил он.
По словам Узденова, сейчас туристическая логистика региона слабо представлена в Интернете, а выбор пакетных предложений по маршрутам от турагентств также невелик. «И когда турист приезжает на Кавказские курорты, он тратит несколько дней, чтобы освоиться и выбрать маршрут. Это упущенное время для экономики курортов — когда турист малоактивен, а курорты не получают экономического выхлопа. Создание нового виртуального контента на базе имеющихся интернет ресурсов даст возможность готовить отпуск и выбрать маршрут заранее», — уверен эксперт.
Кроме того, создание качественного виртуального пространства достопримечательностей Северного Кавказа может стать дополнительным инструментом по раскрутке и популяризации кавказских курортов, добавил он.
Первую часть работы по созданию контента выполнили художники и фотографы во время фотоэкспедиции по кавказскому участку «Великого Шёлкового пути» осенью прошлого года. Всего планируется рассказать о более чем 50 туристических объектах по всему Северному Кавказу.
«Это Кавказ»: последние новости
На Ставрополье собираются ввести штраф за неуплату курортного сбора Нальчик и Симферополь свяжут прямые регулярные авиарейсы Новые трассы и подъемники на «Архызе» собираются открыть до конца 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ182
Путин занялся «списком Собчак»66
Россия закрыла границу для грузов с Украины140
Пенсии россиян будут считать по-новому143
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение