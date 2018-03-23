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Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы
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Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы
Волга Ньюс
1 час назад
Фото:
Волга Ньюс
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Эксперты сервиса определили самые недорогие у туристов с детьми
города России
для отдыха на весенние школьные каникулы.
Рейтинг был составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, вошли: Великий Новгород,
Коломна
,
Кострома
, Смоленск,
Самара
,
Рязань
,
Ижевск
, Тула, Киров и
Липецк
.
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