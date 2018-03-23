Ещё
Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Эксперты сервиса определили самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы.
Рейтинг был составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, вошли: Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.
Волга Ньюс: последние новости
Во сколько обойдется этим летом отдых в Крыму? Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Москвы в Самару Маршрут Самара-Тольятти - в топе популярности BlaBlaCar
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации355
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды59
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова68
Путин выступит со срочным обращением439
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение