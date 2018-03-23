Самара вошла в ТОП-10 городов для недорогого отдыха с детьми в весенние каникулы

Эксперты сервиса определили самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы. Рейтинг был составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года. Рязань, В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, вошли: Великий Новгород, Коломна Кострома , Смоленск, Самара Ижевск , Тула, Киров и Липецк