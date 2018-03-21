Спрос на пакетные туры на школьных каникулах вырос на 40%

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Спрос на пакетные туры в период весенних школьных каникул вырос на 40%, большинство российских семей выбирают направления внутри страны, сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"В период весенних школьных каникул отмечается традиционно высокий спрос на путешествия с детьми как внутри страны, так и за рубежом. Большинство наших туристов выбирают российские курорты и направления — Сочи Крым , Москву, Калининград Казань и пр. Регионы страны сегодня предлагают разнообразные экскурсионные программы, в том числе и для семей с детьми", — сказал он.

По его словам, развитая туристская инфраструктура, невысокая стоимость туров по России и транспортная доступность позволяют российским туристам при поиске интересного путешествия на каникулы или выходные делать выбор в пользу нашей страны.

По данным группы компаний «Слетать.ру», из отечественных направлений туристы традиционно выбирают Краснодарский край (52,52% поисковых запросов) и Крым (40,81%). Чуть более 1% запросов приходится на туры в Москву.

Как сообщили ТАСС в компании, при поиске тура российские туристы с детьми интересуются Турцией (29,64% поисковых запросов), ОАЭ (28,30%), Таиландом (11,45%), Вьетнамом (4,54%) и Россией (4,38%).

В агрегаторе Biletix также отмечают, что объем продаж авиабилетов по зарубежным направлениям уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом, а по внутренним — вырос на 1%. Также наблюдается небольшой рост среднего чека по всем направлениям.