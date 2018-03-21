Калининградскую область посетили бельгийские дипломаты

Стороны обсудили вопросы организации чемпионата мира по футболу, пишет пресс-служба правительства Калининградской области

«Это не первый визит делегации бельгийских дипломатов в Калининград . У нас сложились плодотворные рабочие отношения в плане подготовки матча с участием вашей национальной сборной. Проведение в нашем городе чемпионата станет хорошим поводом для знакомства туристов из Бельгии с достопримечательностями, культурой, инфраструктурой гостеприимства Калининградской области», — отметил Рольбинов.

Посол Бельгии отметил, что у местных фанатов особый интерес к Калининграду из-за серьезного соперника в матче и территориальной расположенности города. Он отметил, что в регион прибудут около двух тысяч бельгийских туристов.

Ранее глава региона Антон Алиханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс-Бос. Губернатор области сообщил, что общий товарный оборот региона с Нидерландами составил 153 миллиона долларов.

Фото: gov39.ru