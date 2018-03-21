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Коломна вошла в тройку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
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Коломна вошла в тройку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковная Коломна заняла второе место среди городов России, которые жители страны выбрали для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Tvil.ru определил самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы. Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
«В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, входят Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк», — отмечается в сообщении.
Российские туристы бронируют жилье в Коломне в дни весенних каникул в среднем на полторы ночи и тратят на проживание менее 2 тысяч рублей в сутки.
Tvil.ru — это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха.
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