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Две тысячи туристов из Бельгии приедут в Калининград на ЧМ-2018 по футболу
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Две тысячи туристов из Бельгии приедут в Калининград на ЧМ-2018 по футболу 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Две тысячи туристов из Бельгии планируют приехать в Калининград в период игр чемпионата мира по футболу. Об этом, по сообщению пресс-службы областного правительства, заявил во вторник на встрече с региональными властями в Калининграде чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан Артур Режибо.
"По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов", — сказал Режибо, заметив, что их интересует матч команды их страны с английской сборной 28 июня.
"Наши болельщики обязательно захотят посетить этот матч, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону", — отметил посол.
Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов. Наибольший наплыв — до 45 тыс. человек — ожидается на матч Англия — Бельгия, а также на встречу Сербия — Швейцария (до 30 тыс.), сообщили в областном правительстве.
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