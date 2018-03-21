Прикамцы стали чаще летать во Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Гоа

В аэропорту «Пермь» с начала 2018 года растёт пассажиропоток.

Как рассказали в аэропорту, за первые два месяца этого года он вырос на 19,08% (по сравнению с январём-февралём 2017 года) и составил более 193, 72 тысячи человек.

Большая часть воспользовалась внутренними рейсами — 172059 пассажиров (это на 13,57% выше). Свыше 21,6 тысячи человек улетели из «Большого Савино» за рубеж (рост на 11%).