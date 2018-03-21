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Прикамцы стали чаще летать во Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Гоа
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Прикамцы стали чаще летать во Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Гоа 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В аэропорту «Пермь» с начала 2018 года растёт пассажиропоток.
Как рассказали в аэропорту, за первые два месяца этого года он вырос на 19,08% (по сравнению с январём-февралём 2017 года) и составил более 193, 72 тысячи человек.
Большая часть воспользовалась внутренними рейсами — 172059 пассажиров (это на 13,57% выше). Свыше 21,6 тысячи человек улетели из «Большого Савино» за рубеж (рост на 11%).
В феврале самыми популярными направлениями в пермском аэропорту стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нячанг, Гоа, Утапао, Дубай, Казань и Новосибирск.
АиФ Пермь: последние новости
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