Пассажиропоток группы S7 (входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») в феврале 2018 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 970,52 тыс. человек, сообщили в группе.
Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 720,98 тыс. пассажиров, что на 6,6% больше, чем в феврале 2017 года. Пассажиропоток на международных направлениях вырос на 10,2% — до 249,54 тыс. человек.
««За прошедший месяц мы отмечаем существенный рост на международных направлениях S7 Airlines. Пассажиры воспользовались возможностью отправиться в короткий отпуск на длинные февральские выходные: кто-то провел праздничные дни в уже по-весеннему теплых европейских городах, кто-то — на горнолыжных склонах. Высоким спросом пользовались динамические пакеты в Сочи на курорт Роза Хутор», — сообщил коммерческий директор группы S7 Игорь Веретенников.