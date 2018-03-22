Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 в феврале вырос на 7,5% — до 970,5 тыс. человек

Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 в феврале 2018 г. увеличился на 7,5% по сравнению с февралем 2017 г. и составил более 970,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний S7. «Авиакомпании группы S7 подвели итоги производственной деятельности за февраль 2018 г. За прошедший месяц авиакомпании перевезли 970 тыс. 525 пассажиров, на 7,5% больше, чем в феврале 2017 г.», — говорится в сообщении. Отмечается, что в феврале 2018 г. рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 720 тыс. 985 пассажиров, на 6,6% больше, чем в феврале 2017 г. Рост на международных направлениях составил 10,2%. В феврале 2018 г. на международных рейсах авиакомпании перевезли 249 тыс. 540 пассажиров. «За прошедший месяц мы отмечаем существенный рост на международных направлениях S7 Airlines. Пассажиры воспользовались возможностью отправиться в короткий отпуск на длинные февральские выходные: кто-то провел праздничные дни в уже по-весеннему теплых европейских городах, кто-то — на горнолыжных склонах. Высоким спросом пользовались динамические пакеты в Сочи на курорт «Роза Хутор», которые включают в себя перелет и проживание по специальным тарифам с выгодой до 25%», — приводятся в сообщении слова коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова