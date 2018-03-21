Туристские информационные центры помогут туроператорам

Туристские информационные центры будут сотрудничать не только с физлицами, но и с туроператорами и турагентствами. Такие изменения в Закон «Об основах туристской деятельности» предлагает принять Мособлдума.

Законопроект был принят на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 12 октября. По словам представителя Мособлдумы Олега Рожнова, в документе предлагается изложить в новой редакции определение туристского информационного центра.

Сейчас они обязаны информировать только физлиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам, региональным туристским центрам. Но получатся, что вся эта деятельность находится вне поля действия Закона «Об основах туристской деятельности». Инициатива будет рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании 21 марта.