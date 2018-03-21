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Туристские информационные центры помогут туроператорам
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Туристские информационные центры помогут туроператорам 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Туристские информационные центры будут сотрудничать не только с физлицами, но и с туроператорами и турагентствами. Такие изменения в Закон «Об основах туристской деятельности» предлагает принять Мособлдума.
Законопроект был принят на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 12 октября. По словам представителя Мособлдумы Олега Рожнова, в документе предлагается изложить в новой редакции определение туристского информационного центра.
Сейчас они обязаны информировать только физлиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам, региональным туристским центрам. Но получатся, что вся эта деятельность находится вне поля действия Закона «Об основах туристской деятельности». Инициатива будет рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании 21 марта.
Авторы законопроекта считают, что он сделает более эффективной деятельность по продвижению туризма. Глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев подчеркнул, что после принятия документа туроператоры и турагентства смогут использовать возможности туристских центров для продвижения своих продуктов.
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