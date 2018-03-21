Недалеко и дешево. Куда поехать весной и летом

Куда поехать весной и летом, какие направления пользуются наибольшим спросом и во сколько обойдется путешествие? Что выберут россияне в этом сезоне: Египет или Турцию , что влияет на выбор европейских городов и о многом другом читайте в материале портала Москва 24.

Тбилиси, Майские праздники: Прага Стамбул По данным специалистов туристического сервиса Monondo, в этом году на майские праздники полетят отдыхать примерно столько же россиян, сколько в прошлом. Большинство из них предпочитают поездки за границу — 82,9%. Еще 17,1% отправятся в разные города России

Лидером рейтинга самых популярных направлений, как и в прошлом году, стала Прага. Столица Чехии сохранила за собой первое место даже несмотря на то, что в этом году потеряла 18% российских туристов.

"Прага уже на протяжении нескольких лет — одно из любимых направлений россиян на любые длинные выходные в теплое время года. Этот город привлекает наших соотечественников не только своими многочисленными достопримечательностями, но и невысокими на фоне западноевропейских стран ценами", — отметила представитель сервиса Ирина Рябовол

Вторым по популярности городом стал Тбилиси, поднявшийся с шестой строчки. Замыкает тройку лидеров Стамбул — новичок рейтинга, спрос на который в этом году вырос на 186%.

Милан. На четвертом месте оказался Париж, а на пятом — Рим . Помимо них в десятку лидеров вошли еще три европейских города: Барселона, Амстердам

В Турцию полетят в два раза больше россиян Спрос в Турцию продолжает расти: этим летом страну собираются посетить в два раза больше россиян, чем летом 2017 года. Наиболее популярные направления — Анталья и Стамбул, интерес к которым вырос на 82% и 272% соответственно.

В этом сезоне перелет в турецкие города подешевел. При этом цена на билеты из Москвы почти в три раза ниже, чем из других российских городов — около 13,3 тысячи рублей. Оттуда перелет значительно дороже — в среднем 35,5 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга билеты в Стамбул обойдутся в среднем в 18,4 тысячи рублей, из Краснодара — в 13,2 тысячи рублей, из Сыктывкара — 20,1 тысячи, а из Пензы — 27,5 тысячи рублей.

Перелет из разных российских городов в Анталью в среднем стоит 43 тысячи рублей. Из Москвы билеты значительно дешевле — 18,6 тысячи рублей.

По данным туристических сервисов, средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в Анталии составила в этом году три тысячи, а в Стамбуле — 3,6 тысячи рублей.

Будет ли пользоваться спросом прямой перелет в Египет Эксперты отмечают, что среди россиян снова растет спрос на авиабилеты в Египет. Этой зимой он увеличился на 21% по сравнению с прошлой.

Самым популярным городом остается Хургада, зимой на нее пришлось 40% всех запросов. Доля Шарм-эш-Шейха составила 36%, а Каира — 23%. При этом число запросов в египетскую столицу за зиму выросло на 178%.

На днях билеты на прямые рейсы в Каир начала продавать авиакомпания EgyptAir . Первые рейсы запланированы на 12 апреля. Перевозчик также открыл продажу билетов на рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх со стыковкой в Каире, но сейчас они стоят дороже, чем рейсы с пересадками в других странах. Так, перелет в Шарм-эш-Шейх через Каир стоит около 39 тысячи рублей.

"Аэрофлот" запустит первый рейс в страну 11 апреля и только до Каира. Авиабилеты «Москва — Каир — Москва» можно купить за 22 тысячи рублей.

Обе компании будут выполнять рейсы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Летний отдых: Сочи Бургас и Барселона В летнем сезоне россияне, как и весной, отдают предпочтение поездкам за рубеж. Однако за границу отправится меньше туристов, чем на майских праздниках. На международные рейсы приходится около двух третей всех запросов.

Главным направлением для отдыха стал Сочи, сохранивший лидерскую позицию с прошлого года. Второе и третье места, как и в прошлом году, заняли Бургас и Барселона. Вплотную к лидирующей тройке подошла Москва, показавшая рост в 1% и поднявшаяся с шестой строчки. На пятом месте разместилась Анапа , сохранившая свою позицию.