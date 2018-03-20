«Аэрофлот» 21 и 22 марта отменяет 6 рейсов в Нью-Йорк и из него

МОСКВА , 20 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" 21 и 22 марта отменяет шесть рейсов в Нью-Йорк и из него в "Шереметьево" из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает компания во вторник. "В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Нью-Йорка (JFK) Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 21 марта 2018 года", — говорится в сообщении. В частности, 21 марта отменяются рейсы SU 100 «Шереметьево» — Нью-Йорк, SU 101 Нью-Йорк — «Шереметьево», SU 102 «Шереметьево» — Нью-Йорк, SU 122 «Шереметьево» — Нью-Йорк В четверг, 22 марта отменяются рейсы SU 103 Нью-Йорк — «Шереметьево» и SU 123 Нью-Йорк — «Шереметьево».