Ещё
Лоукостер «Победа» начнет летать в Калининград на следующей неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоукостер «Победа» начнет летать в Калининград на следующей неделе 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
С понедельника, 26 марта, из Москвы в Калининград начинает летать российский лоукостер «Победа». На официальном сайте компании билет из столицы в Янтарный край стоит две с половиной тысячи рублей, обратно две тысячи рублей. А в апреле перевозчик запустит рейсы в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщала пресс-служба лоукостера, авиакомпания эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, поставляемые напрямую с завода производителя.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Лоукостер «Победа» открыл продажу на рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга
Вести Калининград: последние новости
Европейский Союз планирует повысить визовой сбор до 80 евро Жители Якутска бросились на поиски упавших с неба золотых слитков Алиханов о чёрном списке Ростуризма: «Нужно прислушаться к позиции самих хостелов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России79
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля26
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса389
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение