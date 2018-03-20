Лоукостер «Победа» начнет летать в Калининград на следующей неделе 

С понедельника, 26 марта, из Москвы в Калининград начинает летать российский лоукостер «Победа». На официальном сайте компании билет из столицы в Янтарный край стоит две с половиной тысячи рублей, обратно две тысячи рублей. А в апреле перевозчик запустит рейсы в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщала пресс-служба лоукостера, авиакомпания эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, поставляемые напрямую с завода производителя.
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